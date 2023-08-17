В защиту животных: АЛРОСА помогает сохранить редкий вид птиц

Орнитологи ведут работу по увеличению численности гусей пискулек. Фото: АЛРОСА

Некоторые виды флоры и фауны в будущем могут остаться только на промофотографиях да в виде чучел в музеях. И все же с каждым годом люди все больше задумываются об опасности исчезновения краснокнижных животных и растений. О том, какую роль в этом играет компания АЛРОСА, - в нашем материале.

Работа компании АЛРОСА в области экологии довольно известна, ее спектр велик. В числе прочих это широко известные работы по мониторингу популяции дикого северного оленя, восполнению водно-биологических ресурсов - зарыблению рек, которое активно ведется компанией с 2018 года. За последние годы АЛРОСА вдвое увеличила свой вклад в экологические проекты по сравнению с предшествующей пятилеткой.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ - ГУСЬ ПИСКУЛЬКА

Гусь пискулька внесен в Красную книгу Якутии и России и находится во второй категории - «сокращающиеся в численности». Также этот вид входит в так называемый Красный список Международного союза охраны природы и, например, в Евросоюзе он входит в первую категорию - «виды, находящиеся под угрозой исчезновения».

Цифры из публикации в журнале WildFawn от 2020 года свидетельствуют о том, что в 1990-х годах численность восточной популяции гуся пискульки составляла почти 65 тысяч особей. Но в наше время их насчитывается лишь около 4 тысяч.

Сократившийся в численности за 30 лет более чем в 16 раз вид посылает активный сигнал о помощи. Это и заставило китайских ученых объединить свои усилия с якутскими орнитологами. А финансирует и ведет этот проект якутская компания АЛРОСА.

До 2022 года у якутских орнитологов не было точных данных о местах зимовки птиц, да и относится ли вид к западной или восточной популяции, они тоже не знали. Установить истину стало возможным благодаря спутниковым передатчикам - ученые выявили, что наши гуси относятся к восточной популяции пискулек. Именно спутниковые технологии дали точную информацию о местах зимовки гусей в Китае, на озерах Поянху и Дунтинху.

Гуси пискульки. Фото: АЛРОСА

ПТИЧИЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ЯКУТИЕЙ И КИТАЕМ

Работа ученых разделена на четыре этапа: первый - подготовительный, когда закупали необходимую технику, оборудование; второй - полевой; третий - аналитическая камеральная обработка данных; четвертый - встреча с представителями природоохранных структур Китая по изучению и сохранению гуся пискульки. Это важно для увеличения численности этого вида непосредственно в Китае.

- Предварительные планы по спасению вида мы будем составлять уже в Китае. Там будет подписываться меморандум между АЛРОСА, нашим институтом и заповедником озера Поянху. Со своей стороны, мы в следующем году планируем изучить гнездовую биологию, как гуси используют территорию, какова кладка яиц - в общем, расширить информацию о жизни птиц. Впоследствии нужно решить, стоит ли искусственно пополнять численность пискульки: изымать яйца из гнезд и искусственно их инкубировать. Гуси откладывают до восьми яиц, до пяти из которых можно изымать: самка будет их докладывать. Яйца можно искусственно инкубировать до вылупления птенцов, после чего выпускать их на волю. Эти мероприятия проводятся в полевых условиях. Опыт такой работы уже имеется, - рассказал Евгений Шемякин, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, руководитель группы охраны и мониторинга птиц ИБПК СО РАН.

Изучение поведения таких видов животных дает АЛРОСА важную информацию о качестве состояния окружающей среды. Ведь для того, чтобы спасти любой исчезающий вид, нужно прежде всего защитить его среду обитания. Так, сохранность гуся пискульки выступает для компании своеобразным индикатором состояния живой природы и экологического равновесия на территории ее присутствия.

Главное, что сегодня совместными усилиями удалось избежать исчезновения восточной популяции пискульки. Китайские коллеги активно исправляют недочеты, и все три стороны меморандума взяли на себя ответственность за сохранение этого краснокнижного гуся. Будем верить, что совместная работа ученых и компании АЛРОСА принесет свои плоды.