190 ветеранов Якутска отдохнули на Ленских столбах

Ветераны Якутска на Ленских столбах. Фото: мэрия города

190 ветеранов Якутска отправились 14 августа в трехдневный круиз на Ленские столбы на комфортабельном теплоходе «Демьян Бедный», сообщает пресс-служба мэрии города.

Среди путешественников участник Великой Отечественной войны, 99-летний Слепцов Наум Трифонович, жители блокадного Ленинграда, ветераны тыла и труда, дети войны, активисты ветеранского движения управ, пригородных администраций и общественных ветеранских организаций, волонтеры добровольческого движения «Боевые шелкопряды».

В программе круиза — турниры по шахматам и шашкам, национальным настольным играм хабылык и хаамыска, лекция врача-хирурга эндокринолога о заболевании щитовидной железы, мастер-классы по макраме, валянию и шитью кыбытык, приготовлению саламата, песни под баян, частушки, конкурсы и пр.

Конечно, далеко не все поднялись на вершину. Но среди тех, кто одолел подъем, — 81-летняя дитя войны Кладковая Татьяна Павловна из микрорайона Кангалассы и 89-летний ветеран тыла Алексеев Афанасий Егорович из Сайсарского округа.

Среди тех, кто поднялся на вершину — 81-летняя Татьяна Кладковая и 89-летний Афанасий Алексеев

Афанасий Егорович рассказал, что 20 лет назад установил рекорд, поднявшись на вершину за 14 минут. А вы за сколько поднимаетесь?

Поездка проходит каждый год по муниципальной программе «Социальная поддержка и содействие занятости населения г. Якутска».

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