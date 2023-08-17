Угрожал убийством и оскорбил полицейского. Житель Ленского района осужден на три года

В Ленском районе 29-летний местный житель осужден на реальный срок за угрозу убийством и оскорбление сотрудника полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии

В нетрезвом виде он замахнулся на женщину кулаком, затем направил на нее нож и пригрозил убийством. Напуганная землячка восприняла его слова всерьез и позвонила в полицию.

Законным требованиям сотрудника, прибывшего на вызов, мужчина не захотел подчиняться и обматерил его.

Суд учел наличие непогашенной судимости. За угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и оскорбление сотрудника полиции (ст. 319 УК РФ) мужчина приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу.

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