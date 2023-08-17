Житель Якутска с ножом напал на потенциального тестя

В столице Якутии мужчина напал на отца своей сожительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семейная драма произошла в декабре 2022 года. 41-летний житель Якутска напал на отца своей несостоявшейся супруги, сообщает прокуратура Якутии.

Пьяный мужчина поссорился с будущим тестем. Во время конфликта он схватил нож и ударил его в грудь и подмышечную область. Убийству помешала дочь потерпевшего, сумев отобрать нож у своего благоверного.

Было заведено уголовное дело по ч.3 ст.30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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