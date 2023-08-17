В Якутии перевернулась еще одна фура с нефтепродуктами

На трассе "Колыма" перевернулся бензовоз. Фото из соцсетей

На трассе «Колыма» опрокинулся грузовик с цистерной полной дизельного топлива. Инспекторы местного эконадзора взяли пробы на предмет загрязнения почвы, сообщает Минэкологии Якутии.

Напомним, ранее между Ленском и Мирным случилось похожее ДТП. Территорию также обследовали на предмет загрязнения. Результаты проб станут известны через неделю.

Вечером 16 августа специалисты Оймяконской инспекции государственного экологического надзора выехали на 711 километр автодороги «Колыма», где перевернулся седельный тягач с полуприцепом-цистерной. Они обнаружили автомобиль в 5 метрах от края дорожного полотна в сторону поселка Усть-Нера.

– В ходе обследования установлено, что течь наблюдалась с 3-х крышек-люков из 4-х. Площадь разлива нефтепродуктов составила 22,5 кв.м., отобраны пробы почвы, – информирует пресс-служба Минэкологии.

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