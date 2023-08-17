В Якутии за сутки ликвидировали 23 лесных пожара

Проводится работа по тушению 33 пожаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

За прошедшие сутки огнеборцами ликвидировано 23 лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 24 130 га и 1 ландшафтный на площади 2,2 га.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Обнаружено 6 новых лесных пожаров на площади 1 751 га. Всего на начало суток в Якутии действуют 53 лесных пожара с общей площадью 213 421 га.

Проводится работа по тушению 33 пожаров на площади 199 356 га. Из них локализовано 8 пожаров на площади почти 50 тысяч га. За сутки применялись 6 воздушных судов на авиапатрулирование и 7 воздушных судов тушение пожаров.

«В тушении пожаров участвуют 1268 человек. Задействовано 37 единиц лесопожарной техники и авиация. Особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах межрегионального характера установлены на всей территории республики», — отметил Андрей Коноплев.

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 765 лесных пожаров на общей площади 1,5 млн га.

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