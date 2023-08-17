В Якутии открыли «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

Специалисты помогут в оформлении претензии в адрес продавца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 14 по 25 августа управление Роспотребнадзора по Якутии проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты управления и Центра гигиены и эпидемиологии Якутии ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Телефоны «горячей линии» — 8(4112) 44-61-58, 8(4112) 44-61-28, 8(4112) 35-62-20. Звонки принимаются в будни с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. В районах можно позвонить по телефонам территориальных отделов управления Роспотребнадзора.

Если вы обнаружили некачественный детский товар в магазине, то можете обратиться в управление Роспотребнадзора по Якутии по адресу: Якутск, ул. Ойунского, 9, или заполнить форму обращения на сайте ведомства.

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