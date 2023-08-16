В Якутии опрокинулся большегруз с топливом

Место ДТП проверят на возможный разлив топлива. Фото: Минэкологии Якутии

Инспекторы государственного эконадзора Якутии проверят уровень загрязнения на трассе Ленск – Мирный, где перевернулся бензовоз.

На 27 км опрокинулся автомобиль, перевозивший топливо. 16 августа инспектора Ленского комитета государственного экологического надзора провели выезд на место ДТП.

– Было проведено обследование территории и отобраны пробы. По итогам выезда будет принято процессуальное решение, – сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

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