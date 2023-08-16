1 сентября все первоклассники Якутии получат в подарок дневник от главы республики

Дневник издан на русском и якутском языках. Фото: пресс-служба Минобрнауки Якутии

1 сентября все первоклассники Якутии в качестве подарка от главы республики Айсена Николаева получат Дневник первоклассника, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Особенностью дневника является то, что он издан на двух государственных языках республики — русском и якутском. В дневник включены тексты государственных гимнов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), карта России и Якутии, указаны праздники России и национальные праздники.

«Я думаю, что несмотря на то, что есть электронный дневник в Сетевом городе, которым учителя, родители и сами ученики активно пользуются, наличие бумажного дневника для ученика очень важно. Он учит первоклассников аккуратности, порядку, дисциплине. Помимо этого, дневник помогает наладить связь между учителями и родителями ребенка», — отмечает министр образования и науки Ирина Любимова.

Помимо стандартного расписания уроков в дневник добавлены новые пункты, такие, как «Мое настроение», где ребенок может отметить свое настроение каждый день. В связи с Годом труда появился пункт «Оценка трудовых достижений», где учитель оценивает ученика в участии в коллективном, индивидуальном и добровольческом труде.

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