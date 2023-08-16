В Якутске школе №7 выделят дополнительные средства для завершения капремонта

Евгений Григорьев поручил выделить дополнительные средства на косметический ремонт классов. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В средней общеобразовательной школе № 7 города Якутска завершается первый этап капитального ремонта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как сообщалось, по первоначальной смете ремонтные работы оценивались на 220 млн рублей, при этом максимальные лимиты на ремонт одного объекта образования по программе — 125 млн рублей. По результатам конкурсных процедур сумма капитального ремонта составила 120 млн 700 тысяч рублей.

Директор СОШ № 7 Светлана Федорова отметила, что из-за недостатка средств в сумме 100 млн рублей, в список проводимых работ в 2023 году не вошли ремонт спортивных залов, фасада, полов, потолков, стен классов. В первую очередь уделили внимание обновлению и ремонту инженерных коммуникаций.

Как ранее писало издание SakhaDay, сперва взносы на завершение ремонта требовали с родителей, в районе 3 тысяч рублей с человека.

«В 7 школе, всю 4 четверть ремонтировали школу и дети учились дистанционно. А теперь заставляют родителей ремонтировать классы, косметический ремонт классов оказывается обязаны родители провести. Насколько это законно?», — спрашивали родители.

Глава города Якутска Евгений Григорьев указал, что ремонтные работы должны проводить комплексно, и поручил Департаменту градостроительства и транспортной инфраструктуры выделить дополнительные средства на косметический ремонт классов.

Сколько выделила мэрия средств, не сообщается. Работы по косметическому ремонту классов должны быть завершены до начала учебного года. Работы по капитальному ремонту спортивных залов, фасада здания, полов, потолков продолжатся в следующем году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.