За сутки в Якутии потушили половину лесных пожаров

Власти региона отчитались о резко сокращении числа лесных пожаров. Фото: пресс-служба правительства Якутии

На территории республики ликвидировано 56 лесных пожаров общей площадью 173 688 га. Обнаружено 3 новых лесных пожара, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Всего по данным на 16 августа в регионе действуют 68 лесных пожаров с общей площадью 243 205 га. Это почти в два раза меньше, чем днем ранее.

Проводятся работы по тушению 38 пожаров на площади 203 тыс га. Из них локализовано 10 пожаров на площади почти 10 тысяч га, в том числе 1 ландшафтный.

В тушении пожаров участвуют 1360 человек. Работают 52 единицы техники и авиация.

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