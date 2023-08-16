В Удачном пьяный мужчина перевернулся на машине. Пострадала его шестилетняя дочь

Мужчина перевернулся на машине возле гостиницы. Фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы

Глубокой ночью 16 августа возле гостиницы «Северное сияние» в городе Удачный произошло ДТП, сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы.

Прибывшие пожарные увидели на месте аварии перевернутую машину Toyota RAV4 в кювете. К счастью, она не загорелась после ДТП.

Фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы

Выяснилось, что в момент аварии в машине находились отец с шестилетней дочкой, причем мужчина был пьян.

58-летнего мужчину и ребенка с различными травмами госпитализировали в поликлинику города. При проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 10 человек и 4 единицы техники.

Фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы

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