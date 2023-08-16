Двое мужчин скончались в аварии в Алданском районе Якутии

Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Алданском районе на технологической трассе участка Рябиновый вечером 15 августа произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

34-летний водитель на Nissan Serena, двигаясь в сторону поселка Ленинский, на 21-м километре не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП от полученных травм погибли два человека. Водителя доставили на машине скорой медицинской помощи в Алданскую центральную районную больницу, где он скончался. 19-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте аварии.

В ходе проверки установлено, что водитель к административной ответственности в течение года по линии ГАИ привлекался 5 раз. Все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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