Житель Якутска взыскал с администрации Якутска моральную компенсацию за сломанную ногу

В Якутке мужчина сломал ногу, поскользнувшись на лестнице Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мужчина 20 декабря 2022 года перешел дорогу по улице Жорницкого и начал спускаться по лестнице к Строительному рынку. Из-за сильной наледи и неубранного снега он поскользнулся и сломал ногу. За вред здоровью он решил подать в суд, сообщает телеграм-канал «Торбозное радио».

На лечение ушло несколько, гражданину С. потребовалось несколько хирургических операций. Потеря трудоспособности сказалась на его семье, в которой он являлся единственным кормильцем.

На суде, первым делом, решили выяснить, кто и почему не убирал снежные и ледяные завалы на лестнице, с которой упал прохожий. В Службе эксплуатации городского хозяйства и ближайшие коммерческие организации открестились от нее.

После разбирательств отказались от претензий к собственникам здания по адресу Жорницкого, 33 (ООО «Строительный рынок»), земельного участка под ним (Данилов И.И. и Крылова И.К.) и к управляющей организации данного здания (ООО «Центр строительных материалов»). Судья пришел к выводу, что они не несут ответственность по очистке территории тротуара и лестницы, так как те располагаются за границами их земельного участка.

Таким образом участок, на котором мужчина получил травму ноги относится к местам общего пользования, является улицей и элементом автодороги. Обязанность по ее содержанию возложена на Службу эксплуатации городского хозяйства, которое предоставляет субсидии из бюджета города АО «Якутдорстрой» на уборку. При этом по официальному отчету в декабре прошлого года «Якутдорстрой» прибирал тот самый тротуара на Жорницкого, но лестницу обходил стороной.

В связи с этим суд взыскал со Службы эксплуатации городского хозяйства компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч руб. в пользу пострадавшего. Также муниципальное учреждение выплатит его траты на лечение в размере 11 138,43 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.