В среду в аэропорту Якутска задержали вылет пяти рейсов

В среду видимость в аэропорту Якутска отличная

В среду, 16 августа, в аэропорту Якутска из-за неблагоприятных метеоусловий задерживаются вылеты пяти рейсов, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Это рейсы авиакомпаний «Полярные авиалинии» и «Якутия» в Сунтар, Нюрбу и Владивосток.

А именнно рейсы ЯП 237 и ЯП 9237 в Нюрбу, а также ЯП 225 и ЯП 9225 в Сунтар перенесены на 11:15 16 августа. Рейс ЯК 491 во Владивосток — на 16.00 16 августа.

Как уточнили «КП — Якутия» в пресс-службе воздушной гавани, задержки связаны с метеоусловиями в аэропортах назначения и иными причинами. В аэропорту Якутска видимость отличная.

Якутская транспортная прокуратура проводит мониторинг для недопущения нарушений прав пассажиров. Будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг. В аэропорту транспортным прокурором организован прием пассажиров.

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