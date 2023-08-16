Житель Намского района Якутии предстанет перед судом за угрозу топором полицейскому

Дебошир схватил топор и начал размахивать им в сторону одного из сотрудников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Намском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

30 июня этого года двое сотрудников полиции прибыли на вызов к жилому дому в селе Столбы. Пьяный мужчина избивал свою супругу.

Увидев стражей правопорядка, дебошир схватил топор и начал размахивать им в сторону одного из сотрудников, угрожая при этом.

Он успокоился только после того, как полицейский вытащил из кобуры свой табельный пистолет и предупредил правонарушителя о применении оружия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

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