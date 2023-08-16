В Якутске сотрудник УФСИН за один день спас двоих тонущих людей

Василий Бурнашев в один день спас двоих людей. Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

В УФСИН по Якутии рассказали о двух случаях, произошедших в один день на реке Лене, когда их сотрудник спас от верной гибели двоих людей.

Василий Бурнашев в выходной отдыхал с семьей на берегу протоки реки Лены, когда заметил троих подростков, которые переплыли на остров. Но на обратном пути одного из них начало уносить течение. Сотрудник УФСИН незамедлительно бросился в воду и спас утопающего.

Примерно через час протоку переплыла женщина и тоже на обратной дороге начала тонуть, сотрудник УФСИН помог ей выбраться на берег.

Напомним, ранее якутские полицейские спасли тонувшую в городской протоке реки Лены женщину.

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