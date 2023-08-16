ГИБДД рассказала, как произошла авария со скорой в Мархе Якутска

В результате столкновения скорая наехала на ограждение. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

ДТП произошло около 17 часов вечера на улице Олега Кошевого, 41 в микрорайоне Марха, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Женщина 1975 г.р. ехала на Toyota Passo со стороны Березовой улицы и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке Олега Кошевого — Лесная столкнулась с ГАЗ А6CR23. Скорая двигалась с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

В результате ДТП водитель скорой 1986 г.р. и пассажир-врач получили различные ушибы.

Фото с места ДТП сразу облетели все якутские паблики. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Госавтоинспекция напоминает, что водители и пешеходы не должны препятствовать проезду машин с включенными одновременно специальными световыми и звуковыми сигналами, так как они выполняют «поездку особой срочности» и пользуются законным приоритетом в движении.

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