Участок улицы Крупской в Якутске перекроют 17-18 августа

Перекроют участок от Крупской, 12 до 26
Движение транспортных средств по улице Крупской будет закрыто в эти четверг и пятницу, предупреждает пресс-служба мэрии Якутска.
Дата: с 17 по 18 августа 2023 года.
Перекроют участок от дома №12 до дома №26.
Это необходимо для проведения капитального ремонта надземных (консольных) опор тепло-, водоснабжения.
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