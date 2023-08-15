Участок улицы Крупской в Якутске перекроют 17-18 августа

Перекроют участок от Крупской, 12 до 26

Движение транспортных средств по улице Крупской будет закрыто в эти четверг и пятницу, предупреждает пресс-служба мэрии Якутска.

Дата: с 17 по 18 августа 2023 года.

Перекроют участок от дома №12 до дома №26.

Это необходимо для проведения капитального ремонта надземных (консольных) опор тепло-, водоснабжения.

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