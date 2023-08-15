Днем 16 августа в Якутске ожидается дождь

Днем 16 августа будет плюс 18-20 градусов. Фото: KP.RU

Днем 16 августа в столице республики ожидается плюс 18-20 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой дождь, ветер северный 3-8 м/с. Ночью +13+15°, днем +18+20°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 18 градусов, ветер 3 м/с.

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