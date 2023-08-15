В Якутске завершен капитальный ремонт средней школы №38

Работы были начаты 11 апреля и завершены к 10 августа. Фото: Андрей СОРОКИН

Глава республики Айсен Николаев и глава города Якутска Евгений Григорьев проверили качество капитального ремонта средней школы №38, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Айсен Николаев после осмотра отметил достаточно высокое качество проведенных работ.

«Радует, что городской округ заключил договора с ответственными подрядчиками, которые провели качественный ремонт. Школа полностью обновлена, здесь созданы хорошие условия для обучения детей на ближайшее десятилетие», — сказал Айсен Николаев.

Фото: Андрей СОРОКИН

В двухэтажном здании на улице Можайского 23 площадью 1 121,9 кв.м. отремонтированы кровля, потолки, межэтажные перекрытия, полы, окна и двери, лестницы, крыльцо и фасад. Также обновлена система отопления и канализации, выполнены электромонтажные работы. В прошлом году в школе были укреплены несущие конструкции здания.

Фото: Андрей СОРОКИН

В другом здании, на улице Можайского 21/1, площадью 476,5 кв. м., отремонтированы фундамент, цоколь и отмостки, кровля, потолки, междуэтажные перекрытия и полы, окна и двери, лестницы, фасад, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроосвещение.

Фото: Андрей СОРОКИН

Работы были начаты 11 апреля текущего года и завершены в установленные сроки, к 10 августа. По словам директора школы № 38 Виктории Ивановой, в школе обучаются 550 учеников и в первые два класса поступят еще 60 детей, обучающиеся очень ждут школу с новым ремонтом.

Фото: Андрей СОРОКИН

Мама двух сыновей — учеников 11 и 2 классов — Нюргуяна Данилова отметила, что родители школьников довольны тем, что сделали прекрасный ремонт.

«Школа совсем другая стала, заходишь и все новое, мебель, столы, стулья, шкафы, доски — все поменяли. Детям будет очень комфортно, уютно и приятно учиться», — сказала она.

По республике в текущем году по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» будут обновлены и оснащены оборудованием 57 объектов в 26 муниципальных образованиях, из них 14 объектов в 13 школах городского округа «город Якутск».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.