В Якутске вновь перекроют перекресток проспекта Ленина и улицы Дежнева

Движение перекроют с 18 по 27 августа. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 18 по 27 августа будет прекращено движение транспортных средств на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дежнева, сообщает пресс-служба мэрии города.

Там будут проводиться работы по устройству водоотводных лотков в рамках капитального ремонта проспекта Ленина.

Маршрутные автобусы №4 и №14 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объездов.

Маршрут №4. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №14. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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