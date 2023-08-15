В Якутии ремонтировали дорогу по нацпроекту с использованием незаконно добытого песка и гравия

В Якутии пресечена незаконная добыча песка и гравия. Фото: МВД России по Якутии

Факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси при реализации наципроекта «Безопасные качественные дороги» обнаружен в Усть-Майском районе, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

С апреля 2020 по ноябрь 2022 года 52-летний заместитель генерального директора подрядной организации давал указания добывать гравийно-песчаную смесь. Ее использовали в рамках ремонта трассы «Амга» на участке Эльдикан – Солнечный в рамках госконтракта. Но у компании не было лицензии на добычу полезных ископаемых.

Песок и гравий шел на ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Фото: МВД России по Якутии

В результате с трёх карьеров было вывезено более 240 тысяч кубометров природного стройматериала. По предварительным данным, размер незаконно полученного дохода составил свыше 11 млн. рублей.

Отдел МВД России по Усть-Майскому раойну и УЭБиПК МВД по республике завели уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство".

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