В Якутске водитель автобуса сбил 9-летнего велосипедиста. Мальчик в реанимации

Авария произошла на перекрестке улиц Чайковского и Каландаришвили. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске 14 августа около 9 часов вечера на перекрестке улиц Чайковского — Каландаришвили произошло ДТП, где пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Мальчика сбил водитель автобуса. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

35-летний водитель на «Пежо 2227 SK» при повороте направо на регулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и наехал на 9-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись.

В результате происшествия мальчика доставили в медучреждение с различными травмами, сейчас он находится в реанимации.

Ребенок в результате ДТП попал в реанимацию. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В момент ДТП детей было двое, они гуляли без сопровождения взрослых.

Выяснилось, что водитель в этом году уже несколько раз привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД, в том числе за превышение скорости — 8 раз. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, в момент аварии был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

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