18 августа впервые в Якутске состоится турнир ММА лиги Eagle FC 53

В Якутске бойцы смешанных единоборств поборются за Кубок главы республики. Фото: "Спорт Якутии"

18 августа Якутске пройдет международный турнир по профессиональному смешанному боевому единоборству лиги Eagle FC 53 на Кубок главы республики.

Октагон откроется в Центре спортивной подготовки «Триумф».

На соревновании встретятся 26 участников из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Бурятии, Алтая, Новосибирска, Москвы, Дагестана, Ирана и Якутии.

Честь Якутии будут защищать восемь бойцов - Узаир Абдураков, Октябрин Яковлев, Игнатий Андросов, Андрей Лаптев, Федор Огоюкин, Денис Андреев, Григорий Барашков и Гавриил Семенов.

Турнир проводится совместно с Лигой чемпиона UFC Хабиба Нургамомедова Eagle FC, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

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