Уроженца Новосибирской области, завалившего углем рабочего до смерти в Нерюнгри, осудили на год лишения свободы

Трагический инцидент произошел в феврале этого года. Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть человека, сообщают пресс-службы СУ СК РФ и прокуратуры республики.

49-летний уроженец Новосибирской области в феврале этого года управлял погрузчиком на площадке угольного комплекса в Нерюнгри. Неправильно поняв команду, поданную машинистом дробильной установки, он загрузил в неисправный бункер дробилки два ковша с угольной породой, засыпав находящегося внутри машиниста.

Потерпевший скончался на месте происшествия от механической асфиксии, задохнувшись от того, что уголь засыпал его дыхательные пути.

Потерпевший скончался на месте происшествия от асфиксии. Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подсудимого к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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