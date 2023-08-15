Пожарные спасли двоих детей при задымлении в пятиэтажном доме в Нерюнгри

На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в квартире. Фото: из архива ГУ МЧС России по Якутии.

Вечером 14 августа в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Кравченко в городе Нерюнгри, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли к месту вызова через 5 минут. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление в квартире.

В результате возгорания повреждены домашние вещи на площади 0,2 кв.м. и электропровод на площади 1 пог.м. Горение ликвидировали до прибытия пожарных.

Пожарные спасли двоих детей. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

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