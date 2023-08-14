Самолет-зондировщик усилит осадки на границе с Хабаровским краем

Самолет-зондировщик Ан-26 «Атмосфера» работает в Усть-Майском районе. Фото: пресс-служба АК «Полярные авиалинии»

14 августа самолет-зондировщик Ан-26 «Атмосфера» авиакомпании «Полярные авиалинии» работает в Усть-Майском районе, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Отмечается, что воздушное судно усилит осадки на границе с Хабаровским краем, откуда в сторону заречных, центральных и вилюйских районов пришел дым от лесных пожаров.

«Территория республики относится к зонам с дефицитом осадков. Суммарного годового их количества крайне мало, из-за чего идет повышение пожароопасности на территориях в летний период. После работы зондировщика по фронту осадков идет охлаждение пожаров и их деградация», — объяснил работу зондировщика председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков.

По его словам, ярким примером того, что зондировщики помогают в борьбе с огнем, является ликвидация пожаров, которые в июле бушевали в Момском, Верхнеколымском и Среднеколымском районах. Также пожароопасная обстановка была улучшена в Усть-Майском районе.

Напомним, что в сезон республика привлекла два зондировщика. Кроме Ан-26 «Полярных авиалиний», который был оборудован в этом году, искусственные осадки вызывал самолет Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) по контракту со Службой спасения Якутии. Он уже завершил работу на территории республики. Обоими судами совершено 45 рабочих вылетов. Среднее значение эффективности, по данным экспертов, составило 86%.

Также с середины июля и до начала августа работал самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана». Воздушное судно непосредственно вылетало на тушение 24 пожаров в Алданский, Амгинский, Нерюнгринский и Усть-Майский районы.

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