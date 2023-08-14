В ЯУГМС рассказали, когда ожидать снижения задымленности

Причиной того, что задымленность сохраняется продолжительное время, стала форма циркуляции. Фото: KP.RU

Заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик на брифинге объяснила причину задымленности в центральных, заречных и вилюйских районах, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Из-за ветровой нагрузки дым принесло из Усть-Майского района, Хабаровского края и Амурской области. По ее словам, причиной того, что задымленность сохраняется продолжительное время, стала форма циркуляции, и пока она не поменяется, видимость не улучшится.

«Такой объем дыма, который пришел на территорию республики от пожаров в Хабаровском крае и Амурской области через Усть-Майский район, просто так никуда не денешь. Стоит меридиональная форма циркуляции, и все циклонические объекты приходят с юга или юго-востока. Для того, чтобы дым ушел с территории, надо ее поменять. Также должна быть широтность. Пока в ближайшее время форму циркуляции не ожидаем», — сказала Маршалик.

Она отметила, что, несмотря на форму циркуляции, ситуация с задымленностью будет постепенно меняться благодаря ветру, но незначительно.

«Сейчас ожидаем циклон через центральные районы. В ближайшие сутки ветер будет восточный, потом в среду поменяется на северо-западный, в четверг — на северо-восточный. Поэтому ситуация с задымленностью должна слегка улучшиться», — пояснила эксперт.

Говоря о погоде, она проинформировала, что на территорию республики вышел обширный циклон. Сегодня на большей части Олекминского, Алданского, Нерюнгринского районов дожди различной интенсивности, от умеренных до сильных. Циклон будет смещаться на северо-восток через заречные районы.

Снизится температурный фон, основная температура будет составлять 17-22 градусов. Напротив, на северо-востоке будет 27-32 градусов, в Момском, Томпонском, Верхнеколымском районах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.