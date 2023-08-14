В Якутске двое подростков на мотоциклах столкнулись с автомобилем

Двое подростков 16 и 17 лет на мотоциклах столкнулись с автомобилем. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутска

В Якутске вечером 13 августа возле дома №58 ДСК «Вымпел» произошло ДТП с участием двух мотоциклов с пострадавшим, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Двое подростков 16 и 17 лет на мотоциклах Alpha и Regulmoto решили обогнать ехавший в попутном направлении Hyundai Starex. Мотоциклисты врезались в машину, когда та повернула налево в сторону квартала «Птицевод».

В результате ДТП 17-летний мотоциклист на Alpha получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану колена. Подростку назначили стационарное лечение.

17-летний мотоциклист получил различные травмы. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутска

Второй мотоциклист не пострадал. Юноши не имеют прав на управление транспортными средствами, в момент ДТП были в мотошлеме.

Мать пострадавшего заявила, что мотоцикл Alpha принадлежит ей, а сын взял его без разрешения. В отношении юноши составлен административный материал по ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)

По факту ДТП проводится административное расследование.

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