Во вторник в Якутске пройдет дождь

Во вторник в Якутске тоже будет стоять дым. Фото: «ЯВ»

Днем во вторник, 15 августа, в Якутске температура воздуха составит до +20 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой дождь, дым, ветер восточный 3-8 м/с. Ночью +12+13°, днем +18+20°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +16 градусов, ветер 3 м/с.

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