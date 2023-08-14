Глава Олекминского района Якутии прокомментировал стрельбу в селе Тяня

В селе Тяня Олекминского района произошла стрельба. Фото: скриншот видео

Глава Олекминского района Николай Харбин прокомментировал недавний инцидент со стрельбой в селе Тяня, когда двое сельчан-родственников и пять их приезжих гостей напугали детей на улице и площадке ружьем, а потом выстрелили в сторону их родителей.

«Инцидент, который произошел в селе Тяня, не красит гостей. Я хочу сказать, что олёкминчане очень гостеприимные люди и всегда с большим радушием относятся к гостям. Так было и будет всегда. Поэтому призываю всех гостей соблюдать уважение к олёкминчанам.

Полиция уже выехала в село. Надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов разберутся самым тщательным образом в произошедшем», — написал районный глава в своем телеграм-канале.

Сам он в данное время работает в Саныяхтахском наслеге, куда прибыла правительственная делегация для ознакомления с работой жилищно-коммунального комплекса и возможности обеспечения круглогодичной дороги до Якутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы боимся за жизнь детей». В селе Тяня Олекминского района произошла стрельба (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.