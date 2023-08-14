Гадюка напугала отдыхающих на диком пляже Якутска

Жители Якутска поделились удивительной находкой на одном из диких пляжей в пригороде. Фото: ЯСИА

Плывущую к берегу змею заметили на одном из пляжей между селами Хатассы и Табага, сообщает ЯСИА.

Кадры с редкой гостьей сняла семья, отправившаяся на рыбалку.

— В первый раз вижу змею здесь. Осторожно, сейчас как цапнет, и что делать потом? — говорит автор видео.

Якутяне с любопытством наблюдали, как рептилия выбралась на берег и загорала на песке.

— Скоро будет змеиный остров, — предполагает один из детей.

— Мы как будто не в Якутске, а в другой стране на море, – комментирует девочка.

Ребетня попытались подразнить змею рыбацкой снастью, но взрослые тут же пресекли баловство.

В главной героине ролика биолог, резидент технопарка «Якутия» Евгений Попов узнал гадюку. Ее укус не смертелен, но способен вызвать неприятные последствия, например, негативно сказаться на свертываемости крови.

– Она достаточно редко встречается в центральной части Якутии, но ареал обитания стал расширяться, – прокомментировал ученый ЯСИА.

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