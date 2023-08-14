В Якутске бездомный мужчина обокрал ребенка

Полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в краже у десятилетнего ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутске полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в краже у десятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

На площади Орджоникидзе к сотрудникам патрульно-постовой службы обратилась женщина. Она рассказала, что только что неизвестный похитил у ее 10-летнего сына сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Мальчик играл с друзьями на детской площадке и оставил рюкзак на скамейке.

Полицейские установили и задержали 64-летнего мужчину без определенного места жительства. Оказалось, что он выждал подходящий момент и незаметно похитил из рюкзака сотовый телефон. После чего сдал аппарат в ближайший комиссионный магазин за одну тысячу рублей.

Заведено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража».

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