Экс-глава Атамайского наслега Горного наслега осужден на 4,5 года условно

В Якутии условный срок получил бывший глава муниципального образования. Фото: архив "КП"

Бывшему руководителю Атамайского наслега Горного района вынесен приговор по уголовному делу за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В 2012 и в 2013 году он подписал акты о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам о доставке и установке 100 железобетонных свай для объекта капитального строительства. Фактически работы не были выполнены. Сумма причиненного бюджету наслега ущерба составила более 2,9 млн рублей.

Подсудимый вину не признал, однако государственным обвинителем представлены убедительные доказательства его виновности.

Суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Также на 3 года ему запрещено занимать должности в органах местного самоуправления.

Удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого причиненного преступлением ущерба.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован сторонами.

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