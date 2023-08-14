В Якутии заключенный заказал доставку мобильника и наркотиков в СИЗО, а получил новое уголовное дело

Заключенный в СИЗО в Якутии за взятку хотел получить мобильный телефон и наркотики Фото: Иван МАКЕЕВ

В декабре 2022 года 24-летний мужчина был заключен под стражу и помещен в следственный изолятор. Чтобы получить запрещенные вещи, он решил склонить к коррупции местного сотрудника, сообщают пресс-службы прокуратуры республики и СУ СК России по Якутии.

Мужчина предложил инспектору отдела режима и надзора денежное вознаграждение за доставку в СИЗО мобильного телефона и наркотиков. Офицер о незаконных помыслах арестанта доложил руководству.

Следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по республике завел уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). При передаче сотового телефона, зарядного устройства, сим-карты и муляжа наркотического средства обвиняемый был задержан.

Расследование завершено, после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.

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