Переименуем Октемцы в Николаевск? Итоги опроса об увековечивании имени первого президента Якутии Михаила Николаева

Якутяне предложили свои варианты увековечивания имени первого президента республики Михаила Николаева. Фото: sakhagov.ru

Власти республики объявили, что планируют обессмертить имя первого президент республики Михаила Николаева. Читатели «КП – Якутии» предложили свои варианты для того, чтобы сохранить в памяти якутян.

Напомним, первый президент Якутии ушел из жизни 4 августа 2023 года. Прощание состоялось в Москве и Якутске, по завещанию погребение состоялось на его малой родине в селе Октемцы Хангаласского района. Биографию политического деятеля можно почитать по ссылке.

Редакция «КП – Якутии» провела опрос в своем телеграм-канале, чтобы выяснить, что думают подписчики о сохранении памяти о первом президенте республики. Всего в открытом анонимном голосовании участвовало почти 400 человек, у каждого была возможность выбрать несколько вариантов.

Назвать именем Николаева площадь, парк или улицу, желательно новые

Больше половины респондентов считают, что в честь первого президента региона стоит назвать площадь или сквер в столице региона. За этот вариант проголосовало 203 человека (55%). В комментариях читатели уточнили, что не против переименования площади Ленина, или даже замены памятника пролетарскому вождю на фигуру Михаила Николаева.

Результаты опроса. Скриншот телеграм-канала "КП - Якутии"

31% участников опроса (116 голосов) понравилась идея переименования одной из улиц Якутска. К примеру, проспекта Ленина. Часть горожан настаивает, что лучше не переделывать существующие достопримечательности столицы, а дать имя первого президента абсолютно новой площади, скверу или улице.

– Если и открывать новую улицу и называть его именем, то она должна находиться в центре города, а не на задворках. Он действительно был человеком, думающие о будущем своей родины. О будущих поколениях, которые должны учится в современных условиях. Для этого построили КФЕН. Он думал о здоровье нации. Построили медцентр. Игры «Дети Азии» для мотивации детей к здоровому образу и победам. Восхищает его ум, рассудительность до самых последних дней жизни, – пояснил один из жителей республики.

Снять байопик и провести Николаевский Ысыах

Еще 103 человека (27%) готовы доверить увековечивание имени экс-руководителя Якутии местным кинематографистам. Уже известно, что режиссер Никита Аржаков взялся за создание документального фильма о Михаиле Николаеве.

По мнению подписчиков «КП – Якутии», необходимо снять еще и художественную картину для массового зрителя, чтобы доступным киноязыком познакомить с духовным лидером республики молодежь и жителей российских регионов.

19% опрошенных (72 голоса) высказались за то, чтобы дать имя Михаила Николаева одному из крупнейших событий республики. Это может быть национальный праздник Ысыах, Спартакиада народов республики или же одна из самых амбициозных его инициатив, получивших мировое признание, – Международные спортивные игры «Дети Азии».

В комментариях читатели оставили свои пожелания, которых не было в опросе.

– Назначить почетных именных стипендий для школьников и студентов.

– Парк будущих поколений, который строят напротив «Муус Хайа» назвать именем Николаева, очень гармонично будет, – считает главный редактор газеты «Эхо столицы» Алексей Толстяков.

Самые непопулярные варианты: переименование Октемцев и отмена прославления Николаева

Меньше всего людям пришлось по душе переименование села Октемцы в Николаевск. За изменения на карте Якутии выступили 40 человек (10%). Чуть большее число подписчиков (44 голоса или 11% ) одобрили присвоение имени какому-нибудь республиканскому учреждению.

Нашлись и те, кто не поддерживает решение о посмертном прославлении Михаила Николаева. Пункт «Ничего не надо делать» собрал 46 голосов (12%).

Кто будет принимать решения об увековечивании

Какие из этих предложений будут воплощены в реальности, узнаем позже. Список предложений разработает специальная правительственная комиссия, которую возглавил действующий глава региона Айсен Николаев.

Отметим, что имя Михаила Николаева уже носят библиотека-архив в Октемцах и одно из главных достояний его правления – Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасибо Вам за все: якутяне прощаются с Михаилом Николаевым

Якутия провожает первого президента Михаила Николаева в последний путь (подробнее)

Биография первого президента Якутии Михаила Николаева: духовный лидер и человек тысячелетия

Чем запомнился первый президент Якутии Михаил Николаев: биография, яркие достижения (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.