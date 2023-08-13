В Нижнем Бестяхе на паромной переправе запущена пятая линия автомобильного накопителя

Еще одна линия автомобильного накопителя заработала на паромной переправе со стороны Нижнего Бестяха. Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района введена в эксплуатацию пятая линия автомобильного накопителя на паромной переправе, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Таким образом, вместимость накопителя увеличена со 120 легковых автомобилей до 150. Сейчас перевозки осуществляют 14 паромов. Время работы с 05:30 ч. до 00:00 ч. с периодичностью 30 минут. В период выходных дней время погрузки сокращено до 20 минут для ритмичной работы флота.

В Минтрансе рекомендуют планировать поездки на паромной переправе с учетом прогнозируемого роста количества автотранспорта: со стороны города Якутска после обеда в пятницу и до обеда в субботу, со стороны поселка Нижний Бестях — в воскресенье. Обстановку и загруженность накопителей можно отследить в мобильных приложениях «Паромы Якутии» и «Умный паром».

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