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НовостиОбщество13 августа 2023 6:53

В Нижнем Бестяхе на паромной переправе запущена пятая линия автомобильного накопителя

В Якутии введена еще одна линия автомобильного накопителя на паромной переправе со стороны поселка Нижний Бестях
Мария МАКАРОВА
Еще одна линия автомобильного накопителя заработала на паромной переправе со стороны Нижнего Бестяха. Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Еще одна линия автомобильного накопителя заработала на паромной переправе со стороны Нижнего Бестяха. Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района введена в эксплуатацию пятая линия автомобильного накопителя на паромной переправе, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Таким образом, вместимость накопителя увеличена со 120 легковых автомобилей до 150. Сейчас перевозки осуществляют 14 паромов. Время работы с 05:30 ч. до 00:00 ч. с периодичностью 30 минут. В период выходных дней время погрузки сокращено до 20 минут для ритмичной работы флота.

В Минтрансе рекомендуют планировать поездки на паромной переправе с учетом прогнозируемого роста количества автотранспорта: со стороны города Якутска после обеда в пятницу и до обеда в субботу, со стороны поселка Нижний Бестях — в воскресенье. Обстановку и загруженность накопителей можно отследить в мобильных приложениях «Паромы Якутии» и «Умный паром».

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