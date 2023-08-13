Пожарные спасли женщину при пожаре в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии

В поселке Нижний Бестях в ночь на 13 августа произошел пожар в частном доме. Фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы Якутии

В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в ночь на 13 августа произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Якутии.

В момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление с открытым огнем со стороны пристроя дома. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидирован через час.

В результате пожара огнем повреждена внешняя стена пристроя на площади 18 кв. м. Пожарными спасены женщина 1962 г.р. и жилой дом с газовой печью, пристроем, соединенный с вагоном каркасными стенами, досками и полистиролом.

Пожарные спасли женщину 1962 г.р. и жилой дом. Фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы Якутии

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