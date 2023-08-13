Самолет-зондировщик продолжит работу в Олекминском районе Якутии

Самолет-зондировщик АН-26 «Атмосфера» продолжит работу в Олекминском районе. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

За сутки на территории республики огнеборцами ликвидировано 4 лесных пожара общей площадью 1322 га. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер республики Дмитрий Садовников, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Обнаружено 19 новых лесных пожаров на площади 1617 га. Продолжается наращивание сил и средств для ликвидации возгораний. На пожарах задействовано 50 единиц лесопожарной техники. Работают 1566 человек.

За прошедшие сутки самолет-зондировщик АН-26 «Атмосфера» применялся в Олекминском районе. Его работа в этом районе будет продолжена.

Всего на начало суток действуют 131 пожар с общей площадью 476 721 га и 1 ландшафтный (природный) с общей площадью 2,2 га. Проводятся работы по тушению 54 пожаров на площади 232 017 га и 1 ландшафтного пожара. Из них локализовано 2 лесных пожара на площади 311 га и 1 ландшафтный (природный) пожар на площади 2,2 га.

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 731 лесной пожар на землях лесного фонда на общей площади 1,5 млн га.

В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1467 пожаров на площади 6 млн га, а по действующим пожарам за сутки зафиксировано 175 пожаров на площади 2,9 млн га.

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