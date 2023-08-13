В Таттинском районе Якутии водитель погиб из-за опрокидывания машины

Автомобиль перевернулся 3-4 раза. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 12 августа на ФАД «Колыма» в Таттинском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

61-летний водитель на Toyota Cami превысил скорость, не справился с рулевым управлением и опрокинул машину.

В результате происшествия водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где вскоре, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Все три пассажира, находившиеся в салоне машины, не пострадали.

Они рассказали, что в этот день ехали на сенокосное угодье, где по пути водитель начал набирать большую скорость и не справился с управлением. Автомобиль перевернулся 3-4 раза. Никто из участников аварии не был пристегнут ремнем безопасности.

Авария произошла на ФАД «Колыма» в Таттинском районе. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что погибший был ранее лишен водительского права за управление транспортом в состоянии опьянения.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

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