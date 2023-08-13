В Якутске прошла детская регата на Белом озере

На Белом озере прошли городские соревнования по гребле на весельных лодках. Фото: пресс-служба управы Гагаринского округа

В Якутске 12 августа на Белом озере прошли городские соревнования по гребле на весельных лодках, сообщает пресс-служба управы Гагаринского округа.

Участники регаты разделились по возрастным группам на три категории. Перед началом руководитель яхт-клуба «Пятнадцатилетний капитан», главный судья соревнований Сергей Помогаев провел инструктаж, проверил надежность плавательных жилетов и распределил участников по лодкам.

Все участники показали хорошие результаты и были награждены дипломами и медалями, а группа поддержки из числа родителей и близких получила массу позитивных эмоций.

Все участники показали хорошие результаты и были награждены дипломами и медалями. Фото: пресс-служба управы Гагаринского округа

Отмечается, что клуб дает возможность многодетным семьям, семьям СВО в будние дни прокатиться на весельных лодках на Белом озере бесплатно.

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