В Якутии отмечают День строителя

На территории региона ведется строительство 123 объектов. Фото: Андрей СОРОКИН

День строителя отмечают в России ежегодно во второе воскресенье августа. В этом году дата выпала на 13 августа.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с праздником работников и ветеранов строительного комплекса. Он отметил, что в рейтинге регионов Дальнего Востока по вводу жилья Якутия занимает вторую позицию. В 2022 году ввод жилья составил 583,9 тыс. кв.метров — это 106% от запланированных объемов строительства жилого фонда.

В Якутии реализуется самая масштабная в Российской Федерации программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2022 году из аварийного жилья переселено 25,69 тысяч человек, 1 226 семей льготных категорий улучшили свои жилищные условия. В 2022 году по линии министерства строительства Якутии введено 45 объектов, в том числе 39 объектов социального значения. Для якутян построены 11 школ на 2 766 мест, 2 детских сада на 205 мест, 11 объектов культуры, 2 — здравоохранения, 11 — спорта и 1 здание социального обеспечения.

К 1 августа строители республики ввели 254,4 тысяч кв. м. жилья. На территории региона ведется строительство 123 объектов. В этом году завершено строительство школ в с. Бердигестях Горного улуса, с. Аргахтах Среднеколымского улуса, с. Кюндядя Нюрбинского улуса, с. Сырдах Усть-Алданского улуса, детских садов в селах Ус-Кюель Усть-Алданского улуса и с. Кюбеинде Вилюйского улуса.

Кроме того, строители планируют ввести в столице республики с опережением графика в 2023 году Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 посещений в смену, стационаром на 180 и радиологическим отделением.

«В этот праздничный день выражаю слова сердечной благодарности ветеранам — тем, кто свои трудом создавал строительный комплекс Якутии. Желаю всем работникам отрасли, вам и вашим семьям мира, счастья, здоровья и благополучия!», — заключил глава.

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