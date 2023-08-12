По миллиону рублей глава Якутии вручил 21 спортивной федерации региона

По миллиону рублей получили федерации спорта Якутии. Фото: Андрей СОРОКИН

В преддверии Дня физкультурника, который отмечается 13 августа, глава Якутии Айсен Николаев встретился со спортивной общественностью республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

2023 год ознаменован 100-летием физкультурного движения в России и Якутии. В честь этого события руководитель республики передал сертификаты по 1 миллиону рублей 21 федерации спорта.

Субсидия призвана поддержать популяризаторов спорта. Как отметил министр спорта Леонид Спиридонов, планируется к 2030 году охватить занятиями физкультурой 70% населения. Сейчас этот показатель превысил 55%

По итогам встречи было озвучено, что ежегодно бюджете республики будет предусматривать не менее 115 млн руб. для сборных команд Якутии среди юношей и девушек ( от 12 до 17 лет).

Глава Якутии на встрече со спортивной общественностью республики. Фото: Андрей СОРОКИН

Также Айсен Николаев поддержал инициативу Совета ветеранов спорта республики об индексации суммы ежемесячного пожизненного материального обеспечения спортсменов-олимпийцев.

Кроме того, будут названы 27 лучших тренеров по видам спорта, включенным в программу Спартакиады учащихся Якутии, всем им выплатят единовременно по 100 тыс. руб.

Всего в Якутии развиваются 102 вида спорта, функционируют 75 спортивных федераций.

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