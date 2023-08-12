Не вся молодежь стремится в Якутск. В Росстате рассказали, где в Якутии живет больше всех людей до 35 лет

Фото: ЯСИА

Считается, что все молодые люди стремятся учиться и работать в большом городе. Официальная статистика опровергает это мнение.

По классификации Всемирной организации здравоохранения, к молодежи относятся люди в возрасте от 18 до 44 лет. В России к этой категории определяют граждан от 14 до 35 лет.

Во всемирный день молодежи, который отмечается 12 августа, в якутском отделении Росстата (более известном, как Сахастат) сообщили, что в регионе к началу 2023 года к молодежи относится каждый третий житель. Всего в республике проживает 317,41 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, то есть 31,7% от общего числа жителей.

Больше всего молодых людей живет, как это ни странно, в Арктике, а именно в Эвено-Бытантайском и Верхоянский районах, где молодежт 41,8% и 40,2%.

Третье место среди самых «молодых» занимает Анабарский район с 39,1%. За ним следуют Булунский (38,6%), Кобяйский (38,4%), Олекминский (36,8%), Оленекский (35,1%) районы. Город Якутск в этом рейтинге лишь на 8 месте, с показателем 36,4%.

Меньше всего жителей в возрасте от 14 до 35 лет в Усть-Майском (24,8%) и Оймяконском (23,7%) районах.

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