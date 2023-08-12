Якутских дальнобойщиков привлекут к созданию стандарта придорожного сервиса

В Якутии наведут порядок с придорожным сервисом. Фото: Оксана НИКИТИНА / dzen.ru

Качественное обслуживание должно быть не только в элитных ресторанах, но и в кафе на трассах Якутии. В Агентстве развития туризма республики анонсировали создание стандарта придорожного сервиса.

Для этого ведомство заключило соглашение с Ассоциацией дальнобойщиков Якутии. Кроме случайных туристов, именно водители большегрузов являются постоянными клиентами точек общепита и заправок.

Сейчас эта сфера держится лишь на инициативных предпринимателях. Они готовы накормить путников и предложить некоторые товары, а вот, к примеру, с ночлегом могут возникнуть трудности. Туристы жалуются, что порой в дороге нет даже платных туалетов, ведь не все рады по нужде бежать в кусты.

Согласно договоренностям, именно шоферы траков станут основными экспертами в создании якутского стандарта придорожного сервиса. Этот проект будет частью национальных стандартов гостеприимства. Об их необходимости говорил глава Якутии Айсен Николаев в своем послании Государственному собранию Ил Тумэн.

— Не секрет, что при строительстве дорог и трасс в нормативах учитываются лишь установка заправочных станций и точек аварийной остановки. Каким должны быть сервис и удобства для водителей и пассажиров на дорогах Якутии, где находятся лучшие видовые зоны? Короли дорог лучше всех могут посоветовать в этом вопросе, — отмечают в Агентстве развития туризма Якутии.

Ответы на эти вопросы положительно повлияют на комфорт в путешествиях по необъятной Якутии, уверены в ведомстве.

В Якутии разработают стандарт придорожного сервиса

Качественное обслуживание должно быть не только в элитных ресторанах, но и в кафе на трассах Якутии. В республике анонсировали создание стандарта придорожного сервиса, сообщает Агентство развития туризма Якутии.

Для этого ведомство заключило соглашение с Ассоциацией дальнобойщиков Якутии. Кроме случайных туристов, именно водители большегрузов являются постоянными клиентами точек общепита, заправок и редких гостиниц. Согласно договоренностям, именно шоферы траков станут основными экспертами в создании якутского стандарта придорожного сервиса.

Этот проект будет частью национальных стандартов гостеприимства. Об их необходимости говорил глава Якутии Айсен Николаев в своем послании Государственному собранию Ил Тумэн.

— Не секрет, что при строительстве дорог и трасс в нормативах учитываются лишь установка заправочных станций и точек аварийной остановки. Каким должны быть сервис и удобства для водителей и пассажиров на дорогах Якутии, где находятся лучшие видовые зоны? Короли дорог лучше всех могут посоветовать в этом вопросе, — отмечают в Агентстве развития туризма Якутии.

Ответы на эти вопросы положительно повлияют на комфорт в путешествиях по необъятной Якутии, уверены в ведомстве.

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