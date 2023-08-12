В воскресенье в Якутске ожидается жара до +28 градусов

Дым в воскресенье никуда не денется. Фото: KP.RU

Днем в воскресенье, 13 августа, в Якутске температура воздуха составит до +28 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, дым. Ночью +13+15°, днем +26+28°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +25 градусов, ветер 2 м/с.

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