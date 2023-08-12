Мотоциклист без прав и его пассажир попали в больницу в Верхневилюйском районе Якутии после столкновения с иномаркой

Столкнулись Toyota Premio и мотоцикл Suzuki. Фото: Госавтоинспекция Якутии

ДТП произошло около 00:10 ночи 12 августа на перекрестке Ленина — К. Маркса в селе Верхневилюйск, сообщает Госавтоинспекция Якутии.

Столкнулись Toyota Premio и мотоцикл Suzuki. Момент аварии попал на камеру видеофиксации.

В результате мотоциклист 2002 г.р. получил закрытый перелом левой бедренной кости со смещением слева. Его пассажир 2001 г.р. — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа и лишился переднего зуба. Оба были без шлема. Их госпитализировали в медучреждение.

Водитель Toyota 1985 г.р. не пострадала.

ДТП произошло в темное время суток. Фото: Госавтоинспекция Якутии

Как выяснили госавтоинспекторы, женщина при повороте на перекрестке налево не предоставила преимущество мотоциклу, ехавшему прямо. В момент столкновения была пристегнута. Ехала одна, была трезва. Имеет водительское удостоверение по категориям «В, В1, М». За последний год за нарушения ПДД не привлекалась.

У мотоциклиста нет соответствующей категории права. В течение года 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. От прохождения медосвидетельствования на алкоголь отказался. Мотоцикл на учете в ГИБДД не состоит.

По факту ДТП проводится проверка.

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