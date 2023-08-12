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НовостиПроисшествия12 августа 2023 3:18

Житель Якутска устроился работать на склад спиртного и распил дорогой алкоголь с друзьями

Кражу дорогого алкоголя со склада раскрыли в Якутске
Светлана СТЕПАНОВА
Устроился на склад спиртного, чтобы распить дорогой алкоголь с друзьями

Устроился на склад спиртного, чтобы распить дорогой алкоголь с друзьями

Фото: Иван ВИСЛОВ

32-летний житель Якутска устроился на подработку на склад со спиртными напитками, расположенный на Хатынг-Юряхском шоссе.

Но не смог устоять перед искушением зеленого змия и через какое-то время украл несколько бутылок дорогого алкоголя. Несколько дней он пьянствовал с друзьями, игнорируя работу.

Вскоре начальство обратило внимание на его прогулы, а заметив нехватку товара, обратилось в полицию.

Сумму ущерба оценили в 43 557 рублей.

На бывшего работника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

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