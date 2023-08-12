В Якутске задержана подозреваемая в убийстве сожителя

Подозреваемую в убийстве гражданского супруга задержали. Фото: Следком Якутии

39-летнюю жительницу Якутска задержали по подозрению в убийстве своего сожителя, сообщает Следком Якутии.

По версии следствия, ночью 7 августа 2023 года пара распивала спиртные напитки в квартире на улице Можайского. В какой-то момент мужчина ушел из дома. А когда он вернулся, подозреваемая схватила кухонный нож и ударила супруга в грудь.

От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Расследование продолжается.

Напомним, что в этот же день также в квартире на Можайского произошло еще одно, похожее происшествие — пьяная ссора закончилась смертью. Только в тот раз мужчина до смерти избил свою сожительницу.

Как уточнили «КП — Якутия» в Следкоме, это два разных случая, произошедших по двум разным адресам, хоть и на одной улице и в один день. Между собой они никак не связаны.

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